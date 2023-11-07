В Сбербанке прошли выборы директора Набсовет Сбербанка переизбрал Грефа на пост председателя правления на новый срок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Герман Греф

Главный исполнительный директор Сбербанка Герман Греф сообщил о своем переизбрании на должность руководителя компании, передает РИА Новости. Он также отметил, что Сбербанк одобрил новую стратегию работы на ближайшие три года и основные положения дивидендной политики.

Сегодня был переизбран президент, председатель правления банка на четырехлетний срок, — заявил Греф.

Ранее Греф сообщил, что не гонится за высокой доходностью и сформировал сбалансированный портфель сбережений: 60% облигаций и 40% акций. Кроме того, он признался, что в этом году больше всего заработал на бумагах своей кредитной организации.

По его мнению, следующий год будет для «Сбера» позитивным. Банк наращивает количество клиентов, активы, и доля рынка растет практически «по всем продуктам». Отмечается, что по итогам восьми месяцев нынешнего года Сбербанк заработал 999 млрд рублей чистой прибыли.

Также Греф сообщал, что фундаментальный курс национальной валюты должен составлять 85–90 рублей за доллар. По его словам, курс доллара может стабилизироваться после указа президента РФ Владимира Путина о валютной выручке. Глава Сбербанка также упомянул о воздействии спекулянтов на курс рубля и сообщил, что банк рассматривает меры по борьбе с этим явлением.