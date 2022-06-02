В Саудовской Аравии назвали условие наращивания добычи нефти Саудовская Аравия увеличит добычу нефти, если она снизится в России

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Саудовская Аравия готова нарастить добычу нефти, если она значительно снизится в России из-за санкций. В Эр-Рияде считают, что дефицита нефти на рынке нет, а цены на неё находятся на достаточно высоком уровне, сообщает Financial Times со ссылкой на ряд источников.

По словам одного из собеседников издания, ранее запланированное Саудовской Аравией на сентябрь увеличение добычи нефти может быть перенесено на июль и август. Изменение этих планов должно быть одобрено ОПЕК+.

Источники также отметили улучшение отношений между Эр-Риядом и Вашингтоном, чему способствовали визиты американских делегаций в последнее время. В Саудовской Аравии согласились сменить тон отношений в рамках сближения с властями США.

Ранее сообщалось, что в ОПЕК предложили рассмотреть возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти. По мнению ряда членов организации, новые санкции помешают РФ добывать больше нефти и это негативно отразится на участниках нефтяного картеля.

31 мая стало известно, что лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Новые ограничения затронут две трети объема топлива. Глава Евросовета Шарль Мишель добавил, что были согласованы другие меры шестого санкционного пакета. Так, в частности, вводятся индивидуальные санкции и запрет на вещание в ЕС трёх российских телеканалов.