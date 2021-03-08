В Руспродсоюзе раскрыли обман продуктовых магазинов

https://static.news.ru/photo/8e7b0a46-809c-11eb-aa98-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Покупатель до сих пор может стать жертвой недобросовестной торговли, но не во всех случаях виноват будет именно ретейлер. Об этом NEWS.ru заявил член правления Руспродсоюза Дмитрий Галаганов.

По его словам, менеджмент крупных торговых сетей вряд ли пойдёт на обман покупателей, поскольку магазины строго следят за своим положительным имиджем и стараются привлечь новую клиентуру.

Говорить о том, что менеджмент имеет дополнительную доходность за счёт продажи просрочки, — это просто смешно. Конечно, её можно встретить на полках. Но связано это, скорее, с тем, что магазины не успевают поменять товар, и он стоит просроченный. Да, это плохо, но фактов таких всё меньше и меньше. Дмитрий Галаганов член правления Руспродсоюза член правления Руспродсоюза

В то время как случаи жульничества с маркировкой и продажей просрочки уходят в прошлое, покупатели сталкиваются с другой проблемой — полки магазинов заполонили товары ненадлежащего качества и фальсификат.

Зачастую сети становятся заложником поведения недобросовестных производителей. Хоть сети здорово развивают системы контроля качества своих продуктов, весь товарный объём они, конечно, не могут. Есть «дырки» в национальных стандартах. И ряд производителей в отдельных товарных категориях, к сожалению, этим пользуются, — добавил Галаганов.

Сейчас профильный комитет Руспродсоюза ведёт работу по сокращению доли фальсифицированного натурального мёда. Как отметил собеседник портала, некоторые производители в низком ценовом сегменте разбавляют продукт сахарными сиропами. В отличии от локальных случаев продажи просроченного товара, подобный «мёд» распространяется по всей торговой сети.