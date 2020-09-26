В РСПП с оптимизмом отнеслись к новому плану восстановления экономики РФ

https://static.news.ru/photo/6a393518-0176-11eb-a61d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый общенациональный план восстановления экономики, утверждённый российским правительством, отражает акцент на поддержку малого и среднего бизнеса, из-за чего вызывает оптимизм. Об этом рассказал член Российского союза промышленников и предпринимателей Олег Прексин.

Посмотрим на ту же самую структуру расходов. Две главные проблемы, с которыми столкнулась наша экономика, — это резкое снижение доверия у широких слоёв населения — у среднего класса — к действиям бизнеса, — отметил Прексин в интервью телеканалу «360».

Он пояснил, что реальная поддержка малого и среднего предпринимательства происходит тогда, когда проект становится самодостаточным и к нему начинают проявлять интерес доминирующие в стране экономики. По мнению эксперта, если в эти категории бизнеса государство будет вкладывать средства для развития инфраструктуры, занятости и повышения доходов, то «это сработает».

Это звучит в новом плане, и я полон оптимизма, — подытожил Прексин.

Член РСПП также отметил, что кабмин правильно поступил, сделав акцент на развитии лёгкой промышленности и внутреннего туризма. Он подчеркнул однако, что внимание стоит уделить и развитию транспортной инфраструктуры, которая могла бы поддержать эти две сферы.

Идея развития внутреннего туризма и лёгкой промышленности, она абсолютно правильная, в это надо вкладывать, это действительно может служить одним из стимулов развития экономики. Но я бы не сказал, что это будет главным стимулом. Гораздо больше, я бы сказал, был бы эффект от развития реальной транспортной инфраструктуры, причём не только от дорожного строительства, но и от железнодорожного строительства, — пояснил Прексин.

Российский кабмин утвердил общенациональный план восстановления экономики 23 сентября. В нём есть отличия от рабочих версий. Предполагалось, что документ станет программой посткризисных государственных инвестиций, которые приведут к росту ВВП. Но на деле план во многом развивает заложенный в апреле—июне тренд коронакризисных мер.

В итоге план оценивается в 6,4 триллиона рублей. При этом около половины средств из него уже были потрачены на помощь бизнесу в апреле—июне 2020 года. Главной особенностью документа стало то, что власти впервые решили не разово выделить средства и затыкать тем самым прорехи в социальной сфере, а улучшить и упростить механизмы взаимодействия между ними и предпринимателями.

Для реализации этой задачи в правительстве предложили использовать негативные последствия пандемии коронавируса. Например, развивать внутренний туризм при закрытых границах или заместить импорт продукции лёгкой промышленности из-за спада ввоза товаров.

Как писал NEWS.ru, стоимость плана восстановления экономики РФ выросла до 6,4 трлн рублей.