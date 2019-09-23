https://static.news.ru/photo/2697b0ea-ddf6-11e9-b4c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Средняя стоимость полиса ОСАГО за восемь месяцев текущего года уменьшилась на 5,4% и достигла отметки в 5,375 тысячи рублей.

Согласно статистике Российского союза автостраховщиков (РСА), при этом средняя выплата увеличилась на 3,3% и составила 67,3 тысячи рублей.

Число проданных полисов также выросло на 1,3% — до 26,45 млн штук. Сумма начисленных премий упала на 4,2% и достигла 142,17 млрд рублей.

Сумма страховых выплат стала больше на 8,1%, составив 99,72 млрд рублей, а количество заявленных страховых случаев увеличилось на 4,5% — до 1,5 млн штук.

По словам президента союза Игоря Юргенса, рост средней выплаты вызывает беспокойство. Он считает, что для предотвращения дисбаланса в системе ОСАГО нужно принять законопроект об индивидуализации тарифов и уравновесить отмену коэффициентов мощности и территории.

Как писал News.ru, ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что цена ОСАГО способна снизиться в три-четыре раза после перехода на новую систему расчёта тарифов. По его словам, снижение цены могут получить автолюбители, соблюдающие правила дорожного движения, не создающие на дороге угрозы для других участников движения и не попадающие в аварии.