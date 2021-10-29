В Росстате сообщили о росте реальных располагаемых доходов россиян

В третьем квартале 2021 года реальные располагаемые доходы россиян выросли до 8,1% в годовом выражении. Во втором квартале рост доходов достигал 7,4%, а за девять месяцев доходы россиян выросли на 4,1%. Об этом говорится в докладе Росстата.

Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в третьем квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 8,1%, в январе — сентябре 2021 года по сравнению с в январём — сентябрём 2020 года — на 4,1%, — говорится в докладе ведомства.

В публикации уточняются данные по динамике реальных располагаемых доходов граждан РФ во втором квартале 2021 года и по итогам первого полугодия. Согласно новой оценке во втором квартале рост реальных доходов составил 7,4%, а не 6,8%, как сообщалось ранее, а в первом полугодии — 2%, вместо ранее озвученных 1,7%. В первом квартале реальные располагаемые доходы россиян упали на 3,7%.

Что касается прошлого года, то в 2020-м реальные доходы населения показывали рост только в первом квартале — на 1,9%. Во втором квартале было зафиксировано максимальное снижение доходов — 7,1%. В третьем квартале падение стало чуть меньше — 4,7%, а в четвертом оно замедлилось до 1,2%. По итогам года реальные располагаемые доходы граждан РФ снизились на 2,8%.

В 2021 году, согласно прогнозу Минэкономразвития, показатель вырастет на 3,1%. Тем не менее оценка может быть снижена в связи с повышением прогноза инфляции на год с 5,8% до 7,4%.

Реальными располагаемыми денежными доходами называют доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

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