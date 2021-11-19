В Росстате рассказали, какой продукт сильнее всего подорожал в 2021 году

Среди продуктов питания сильнее всего в период с января по октябрь 2021 года подорожала белокачанная капуста. Согласно данным Росстата, цена на неё выросла на 86,2%. Самым подешевевшим продуктом оказался огурец, сообщает «Вечерняя Москва».

В ведомстве отметили, что за указанный период заметно выросли в цене и другие продукты, входящие в «борщевой набор». В частности, картофель — на 50%, морковь — на 30,5%, свёкла — на 30,1%. Кроме того, значительно дороже стали стоить куры, охлаждённые и мороженые. Этот продукт прибавил в цене на 26,3%.

Подешевели за год сильнее всего свежие огурцы — на 19,8%. В эту категорию попали также яблоки, пшено, виноград и грибы. Снижение цен на них составило от 4,9% до 0,9%.

В Росстате добавили , в первом полугодии наибольшую долю оборота в рознице составляла мясная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия и свежие фрукты.

Ранее сообщалось, что Россия активно наращивает импорт картофеля. По данным Минсельхоза, уборка картофеля сейчас идёт значительно медленнее из-за непогоды, а его объём существенно ниже предыдущих лет. Во избежание дефицита в ведомстве предложили повысить объёмы закупок в странах СНГ, импорт в текущем году может превысить 800 тысяч тонн картофеля.