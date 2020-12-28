В Росстате рассказали, как выросли зарплаты чиновников в 2019 году

https://static.news.ru/photo/9188cfec-49a7-11eb-ad62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Росстат раскрыл сведения о средней заработной плате чиновников разных уровней в 2019 году. По данным ведомства, средний доход госслужащих составил 60,2 тысячи рублей в месяц, при этом он вырос на 12,9%.

В центральных аппаратах федеральных органов власти зарплаты увеличились на 10,6% и достигли 140 тысяч рублей. В законодательных органах власти среднемесячные доходы федеральных чиновников росли медленней инфляции — на 1,2%, до 170,8 тысячи рублей.

Зарплаты федеральных чиновников в исполнительной ветви власти прибавили 11,2%, достигнув 128,2 тысячи рублей в месяц. Чиновники в судебной ветви власти и прокуратуре стали зарабатывать на 11,7% больше — до 120,7 тысячи рублей в среднем.

Всего в России на конец 2019 года на госслужбе числились 727,5 тысячи человек. При этом штаты недоукомплектованы почти на 10%, передаёт «Царьград».

Ранее NEWS.ru писал, что в 2021 году уровень заработной платы в РФ может снизиться по сравнению с 2019 годом на 10,9%. Такие данные приводятся в исследовании Центра стратегических разработок.