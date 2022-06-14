В Росстандарте рассказали о начале «тайных» проверок на АЗС

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Проверки в режиме «тайного покупателя» могут начаться на АЗС уже в следующем году. Об этом сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев в интервью «Известиям».

На этот год правительство установило мораторий на проведение контрольных мероприятий на заправках.

Пока акцент в проверках в режиме «тайного покупателя» делается на недоливе на заправках, но методика экспресс-теста качества топлива у нас тоже уже готова, — рассказал глава ведомства.

С 1 июля прошлого года в силу вступило новое законодательство в области государственного и муниципального контроля. Был введён новый вид контроля — мониторинговая закупка. Это и есть режим «тайного покупателя», который хорошо зарекомендовал себя в мировой практике.

По мнению Шалаева, проведение такой закупки станет эффективным инструментом противодействия нарушениям прав населения на точность отпуска и качество топлива. Также это обеспечит защиту бизнеса от недобросовестной конкуренции.

Ранее сообщалось, что в России цены на бензин марки АИ-92 опустились до значений апреля 2020 года. Стоимость топлива составляет 36,6 тысячи рублей за тонну.