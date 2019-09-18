https://static.news.ru/photo/eb6c8f40-da0d-11e9-b282-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин сообщил, что общие инвестиции в нефтепереработку, нефтехимию и сжиженный природный газ (СПГ) за 10 лет могут составить порядка 10 триллионов рублей.

10 триллионов рублей просто за счёт небольшого подкручивания фискальной системы для стимулирования более глубоких переделов, — цитирует РИА Новости Сорокина.

По его словам, инвестиции в нефтехимию могут составить 3,5 трлн рублей, в нефтепереработку — до 1,2 трлн, в СПГ — до 4 трлн рублей.

Как писал News.ru, Министерство финансов РФ ожидает в 2020–2024 годах роста инвестиций в нефтепереработку до 1,3 трлн рублей. Такую информацию озвучил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. Он также сообщил, что ведомство прогнозирует «строительство углубляющих мощностей» примерно на 40 млн тонн.