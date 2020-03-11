https://static.news.ru/photo/92f40fec-63c8-11ea-9637-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

$45-$55 за баррель является справедливой и равновесной ценой на нефть в текущих условиях.

Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин озвучил эту оценку в интервью Reuters. По его словам, такая стоимость энергоресурса позволила бы нефтедобытчикам осуществлять успешные инвестиции в различные проекты и обеспечивать восполнение нефтедобычи.

Как передавал NEWS.ru, нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30% после неудачных переговоров о сделке ОПЕК+ и действий Саудовской Аравии, обновив минимумы за последние четыре года. Стоимость нефти марки Brent в этот день опускалась ниже $32 за баррель. В последующие дни цена незначительно выросла — во второй половине дня 11 марта стоимость барреля Brent колебалась в районе $35-$36.