$45-$55 за баррель является справедливой и равновесной ценой на нефть в текущих условиях.
Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин
Как передавал NEWS.ru, нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30% после неудачных переговоров о сделке ОПЕК+ и действий Саудовской Аравии, обновив минимумы за последние четыре года. Стоимость нефти марки Brent в этот день опускалась ниже $32 за баррель. В последующие дни цена незначительно выросла — во второй половине дня 11 марта стоимость барреля Brent колебалась в районе $35-$36.
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