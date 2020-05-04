В российском МИД назвали условие для роста спроса на нефть

https://static.news.ru/photo/2a19685e-8ddb-11ea-b118-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спрос на нефть на мировом рынке будет восстанавливаться по мере «расконсервирования» экономической активности. Однако это возможно только после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, заявил замминистра иностранных дел России Александр Панкин.

Он отметил, что о сроках восстановления спроса на сырьё загадывать пока рано. Для этого сперва должна наметиться траектория роста.

Замглавы МИД напомнил, что для урегулирования ситуации на рынке нефти министры энергетики 23 стран, входящих в экономическое сообщество ОПЕК+, а также государств «Группы двадцати» (G20) проработали меры по устранению дисбаланса спроса и предложения. Они договорились обеспечивать баланс интересов производителей и потребителей энергоресурсов.

Новым моментом стало то, что наравне с государствами, формирующими ОПЕК+, к общим усилиям присоединились и другие государства, в частности Бразилия, Норвегия, США и Канада, — приводит слова Панкина РИА Новости.

Замминистра подчеркнул, что договороспособность столь широкой коалиции свидетельствует об общей заинтересованности в восстановлении экономического роста и мировой торговли.

1 мая вступило в силу новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. В течение первых двух месяцев оно составит почти 10 млн баррелей в сутки, из которых основной объём придётся на Россию и Саудовскую Аравию.

Как писал NEWS.ru, в апреле 2020 года нефтедобыча с газовым конденсатом в России составила 46,45 млн тонн. Этот показатель на 1% выше уровня апреля 2019 года.