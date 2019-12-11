Бюджет 13% российских семей, проживающих в мегаполисах, формируется в основном или полностью за счёт доходов жён, следует из социсследования Райффайзенбанка. Кредитная организация опросила около тысячи мужчин и женщин в возрасте от 26 лет, проживающих в крупных городах и городах-миллионниках, а также состоящих в официальном или гражданском браках. Эксперты предполагают, что такие бюджетные отношения могут быть характерны, скорее всего, для отечественных брачных союзов среднего класса.

Как показал опрос клиентов в городах с населением свыше 1 млн человек, почти в 40% семей общий бюджет складывается в основном за счёт заработков мужей. На втором месте — модель, при которой он состоит поровну из доходов жён и мужей (31% опрошенных), на третьем (17% семей) — из денег, заработанных представителем сильного пола, и ещё в 13% — в основном или полностью из средств жены, отметили в кредитной организации.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Универсального подхода к формированию бюджета при этом не существует, хотя есть инструменты, которые позволяют супругам вести его совместно (к примеру, выпустить две карты к одному счёту на имя каждого партнёра), говорится в исследовании, которое есть в распоряжении NEWS.ru.

Расходы семьи в 34% случаев контролируются супругами совместно, при этом у каждого из них есть и свои личные траты. Сообща принимают решения по всем расходам, включая личные, 32% респондентов. Браки, в которых все траты находятся под надзором исключительно мужа или жены — 9% и 6% пар соответственно. В тех семьях, где бюджет образуется за счёт средств женщин, в 17% случаев именно они контролируют все расходы. Наконец, в брачных союзах, живущих в основном благодаря заработкам мужей, только в 14% все решения по тратам принимает супруг, показывает опрос банка.

«Зарплатный гендер»

Исследование финансового учреждения подтверждает реальность того, что в России достаточно сильно проявляется зарплатная гендерная несправедливость. По словам доцента кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольги Лебединской, Росстат с 1997 года проводит ежегодные исследования, характеризующие положение женщин и мужчин в России.

В соответствии с этими данными, средняя заработная плата представительниц прекрасного пола составляет 71,7% от уровня оплаты труда мужчин, а удельный вес женщин в общей численности работников — 53,9%. По статистике традиционными для них являются такие сферы, как образование (80,1% от всей рабочей силы), здравоохранение (79,9%), деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (62,9%).

Не совсем понятны результаты исследования по причине различия с цифрами Росстата в части расхождений по группам занятий: заработная плата женщины-руководителя составляет лишь 67,8% от зарплаты мужчины-руководителя. Ещё больше дифференциация в оплате труда специалистов среднего уровня квалификации (58,6%). Причём с возрастом зарплатная дельта лишь растёт. Ольга Лебединская доцент кафедры теории и социально-экономической статистики РЭУ имени Плеханова доцент кафедры теории и социально-экономической статистики РЭУ имени Плеханова

Так, по её словам, в возрасте 20–24 лет зарплата женщин равна 81,5%, в 30–34 года — 65,4%, а к 50 годам возрастает до 68,6%.

Но это данные только по заработной плате, а не по оценке вклада каждого члена семьи в доход домохозяйства в целом, говорит аналитик. Такую информацию мы можем получить исключительно из результатов Всероссийской переписи населения 2020 года или же социологических исследований, подобных представленному, подчёркивает эксперт.

По мнению Лебединской, сформированная выборочная совокупность не обладает всеми признаками достоверности, поскольку кредитной организацией не были учтены ряд факторов: состав семьи (полная или нет), сфера занятости супругов (женщина-учитель будет получать существенно меньше, чем муж-руководитель среднего звена), возраст семьи и региональные особенности. А это уже субъективная оценка, которую предоставляют банку его клиенты, заметила специалист.

Набросок портрета семьи среднего класса

Нужно учитывать, что услугами данного банка пользуются, прежде всего, в крупных городах, а это значит, что речь, предположительно, может идти о финансовых отношениях в брачных союзах среднего класса, допускает сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики Елена Горина.

Участники исследования, вероятно, люди немалого достатка, они имеют более-менее нормальные доходы от устойчивой занятости. Также вряд ли все опрошенные работают от получки до получки, рассуждает эксперт.

13% — цифра, в целом, невысокая, и она не обозначает, что муж не работает вообще. Просто в каких-то ситуациях зарплата у жены оказывается больше заработка мужа. Елена Горина сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики

По её словам, полученные результаты могут демонстрировать тенденцию роста заработных плат у женщин. То, что целая треть бюджетов семей формируется поровну, а 13% живут за счёт жён, может теоретически говорить о существенной отсталости прекрасной половины человечества от мужчин в плане определения того, кто будет основным кормильцем, отметила Горина. Хотя в сёлах и небольших городах картина, конечно, может быть иной, заключила эксперт ВШЭ.