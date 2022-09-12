В российских банках появятся отечественные банкоматы

Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Отечественные банкоматы появятся на рынке для тестирования уже этой осенью, а серийные партии — в I квартале 2023 года. Такой план представлен в «дорожной карте» ЦБ по импортозамещению в части работы банков с наличными, пишет «Коммерсант».

Эксперты считают, что устройства будут выпускаться по принципу отверточной сборки, так как значительная часть компонентов в России не производится, и окажутся зависимыми от импортных комплектующих. Первые образцы своей продукции предоставят банкам на тестирование два российских производителя — БФС и САГА. Если тестирование пройдет успешно, предприятия приступят к серийному выпуску банкоматов.

В первой половине 2023 года будут отрабатываться, пилотироваться первые версии, а с середины года вполне возможен выход на промышленное производство и предложение отечественных банкоматов уже для всех банков, — уточнил изданию сроки запуска отечественных устройств вице-президент Ассоциации банков Алексей Войлуков.

Но даже после выхода на рынок серийных партий производители банкоматов будут продолжать работы по их дальнейшей локализации поэтапно, ближайшие два года. Эксперты считают, что создать полностью отечественный банкомат, локализованный в России на 100%, невозможно технически, так как электронная начинка в России не производится и вряд ли скоро появится.

Ранее сообщалось, что российские кредитные организации переходят на китайские банкоматы после отказа от поставок и обслуживания американскими компаниями. В Ак Барс Банке и Почта Банке сообщили, что уже начали закупать банкоматы производства КНР, в ВТБ, УБРиР и «Зените» также рассматривают такую возможность.