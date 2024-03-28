В России заявили о зависимости страны от импортных семян на 90% Глава РЗС Злочевский: зависимость России от импортных семян достигла 90%

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Потребность России по некоторым видам импортных семян достигла 90%, рассказал НСН глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По словам специалиста, сложнее всего ситуация с семенами сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы. При этом отечественные семена в стране есть, но они менее эффективны.

Что касается кукурузы, там мы зависим от импорта на 50%, в подсолнечнике — 70%, по сахарной свекле — 90% зависимость. Это привозные семена. Свои семена есть, просто они хуже работают. Импортируем именно по причине окупаемости, — заявил Злочевский.

Он также пояснил, что Россия полностью себя обеспечивает пшеницей, здесь зависимости от импорта нет. Однако собственные семена кукурузы, свеклы и подсолнечника несмотря на доступную стоимость имеют низкую урожайность. Из-за ужесточения правила ввоза импортных семян сейчас сельхозпроизводителям приходится рисковать и сеять отечественные, добавил Злочевский.

Эксперт также отметил, что в настоящее время селекционеры ведут работу по созданию собственных гибридов.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия в ближайшее время введет пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере €95 за тонну. Европейцы таким образом хотят снизить спрос на него и «успокоить фермеров». Отмечается, что такие меры приведут к росту цен как минимум на 50%. Пошлины также планируется ввести на семена масличных культур и продукты их переработки.