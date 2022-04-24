В России заявили о возможности введения скидок на бензин

Генеральный директор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов заявил, что автозаправочные станции в России могут начать использовать скидки на бензин для завлечения клиентов. На такой шаг их владельцы могут решиться из-за масштабного профицита бензина, отметил он в беседе с радио Sputnik.

Можно ожидать, что на заправочных станциях продавцы начнут активнее конкурировать. Соответственно, это приведёт к тому, что некоторые сети АЗС начнут вводить скидки на бензин. Они будут это делать, чтобы увеличить реализацию товаров, — подчеркнул Турукалов.

Выбор в пользу скидок аналитик объяснил сомнением, что заметно снизится стоимость бензина в розницу. Падение цен может быть, но оно окажется незначительным и плавным.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил документ, обязывающий нефтяников увеличить продажу топлива на биржевых торгах. Изменения коснулись автомобильного бензина и дизельного топлива. Отмечается, что правительственное постановление направлено на стабилизацию топливного рынка России в сезон повышенного спроса.