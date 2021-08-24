В России связали углеродный налог ЕС с непреодолимыми барьерами

Текущий вариант трансграничного углеродного регулирования (ТУР) содержит ряд признаков формирования барьеров в торговле, которые в дальнейшем сделают непреодолимым разрыв между развитыми и развивающимися странами. Такое мнение высказал в интервью ТАСС глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

По его словам, подобные экономические меры Евросоюза в дальнейшем могут привести к протекционизму, закрытию рынков, отсечению технологий, а также к сегрегации в энергетическом секторе. В свою очередь страны Центральной Азии, Индии и некоторые государства Азиатско-Тихоокеанского региона ещё не вышли на пик энергопотребления и нуждаются в больших объёмах поставок дешёвых сырьевых ресурсов, то есть углеводородов. Введение же ТУР резко ударит по их обеспечению энергией.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил российскому лидеру Владимиру Путину эффективный способ по обхождению действия европейского углеродного налога. Для этого необходимо добиться от партнёров из Евросоюза признания углеродных единиц, обращающихся в России. По словам Сечина, также негативные последствия может снизить внедрение в стране добровольной системы учёта выбросов загрязняющих атмосферу веществ.