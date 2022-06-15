В России заявили о дефиците беспилотников

Фото: Ronen Tivony/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В России наблюдается дефицит коммерческих беспилотников из-за остановки продаж дронов китайской компании DJI, а также частных закупок БПЛА для нужд ДНР и ЛНР. Это привело к росту цен аппараты более чем на 30%, а в отдельных категориях втрое за последние месяцы, пишет «Коммерсант».

Те беспилотники, которые сейчас находятся в рознице, пригодны только для видеосъёмок. Китайская DJI, которая занимает 90% рынка коммерческих дронов в России, приняла решение об остановке поставок в апреле. И сейчас, по мнению экспертов, потребители просто скупили всё, что осталось.

То, что раньше стоило около 1 млн рублей, сейчас продаётся более чем за 3 млн рублей, — рассказал газете гендиректор разработчика дронопортов Hive Николай Ряшин, отметив, что пока структура и ассортимент рынка дронов в России не изменились.

Однако к концу года можно ожидать дальнейших проблем в связи с исчерпанием ресурса аккумуляторов, так как морская и наземная логистика испытывают проблемы, а перевозить высокоёмкие аккумуляторы самолётом нельзя.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия с некоторым опозданием занялась внедрением серьёзных беспилотных летательных аппаратов, однако сегодня в этом направлении идет динамичное развитие. По его словам, к развитию БПЛА и другого высокотехнологичного вооружения Россию подтолкнул сирийский конфликт.