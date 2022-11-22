В России заявили, что потолок цен на нефть можно будет обойти Эксперт Канищев: потолок цены на российскую нефть можно будет обойти

Фото: Gazprom/Global Look Press

Потлок цен на российскую нефть, который планируют ввести страны G7 и Евросоюза, окажется весьма «дырявым» и его можно будет обойти. Такое заявление сделал в интервью РИА Новости дректор научного центра «Ансельм» Максим Канищев. По его словам, юридических возможностей избежать запрета на страхование и перевозку нефти выше лимита существуют сотни.

Решение найдется. Делегации G7 это прекрасно понимают, поэтому потолок будет весьма дырявым. В нем будут исключения, отсрочки внедрения, отлагательные условия, — сказал Канищев.

По его словам, другие страны могут найти разнообразные способы обойти запре. Например, покупать нефть по цене потолка, а далее плюс присадка в нее и дополнительные услуги по предварительной бункеровке.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что страны G7 намерены 23 ноября объявить уровень ценового предела российской нефти. Своим предложением в преддверии встречи послов ЕС в частном порядке планируют также поделиться США. Если предложение будет поддержано, в тот же вечер могут объявить о согласованном ценовом потолке. При этом, по словам собеседников агентства, сроки означенного объявления могут быть перенесены.

Вице-премьер России Александр Новак в свою очередь заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые согласились ввести «ценовой потолок». Он подчеркнул, что Москва в таком случае перенаправит поставки нефти рыночно ориентированным партнерам или будет сокращать добычу. По его мнению, политизация энергетики чревата дефицитом ресурсов.

Также сообщалось, что США не возражают против того, чтобы Индия закупала российскую нефть по стоимости выше ценового потолка при условии, что она не будет для этого задействовать услуги западных компаний. Об этом заявила американский министр финансов Джанет Йеллен. Под услугами при этом подразумевается страхование, транспортировка и финансовые сервисы.