В России зарегистрировали 75 товарных групп по параллельному импорту

Фото: Alexey Bychkov/Global Look Press

Росаккредитация опубликовала отчёт, согласно которому в России зарегистрированы 75 групп товаров по параллельному импорту. Налажены поставки электроники и запчастей, началась сертификация товаров, пишут «Известия».

Речь идёт о продукции из Германии, Италии, Японии, Китая, Южной Кореи и других стран. В частности, это Apple, Sony, Samsung, Bosh и другие. По мнению экспертов, Россия наладила логистические цепочки для поставок и сможет в условиях санкций обеспечить себя необходимыми товарами. Этому способствовало в том числе и снижение нагрузки на бизнес.

На период с 21 марта по 1 сентября 2022 года в России работает упрощенный режим декларирования соответствия продукции. Раньше бизнесу, чтобы получить декларацию, требовалось до месяца. Сейчас компании могут зарегистрировать её за несколько минут, — приводит газета слова замглавы Росаккредитации Александра Соловьёва.

До этого момента ввезти продукцию в РФ могло только уполномоченное лицо иностранного производителя. Сначала нужно было ввезти образец товара, испытать его в лаборатории, сама же партия всё это время хранилась на складе, из-за чего у бизнеса были издержки. Сейчас любая российская компания может ввезти партию продукции, подтвердив её безопасность документами от производителя. В итоге бизнес сокращает издержки и формирует новые цепочки поставок.

В Минпромторге отметили, что параллельный импорт справляется со своими задачами. Российские производители и транспортные компании находятся в постоянном поиске новых каналов поставок в условиях санкций.

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