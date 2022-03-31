В России заработала обновлённая программа льготной ипотеки

Обновлённая программа льготной ипотеки на новостройки начала действовать в России с 1 апреля. Ставка составляет 12% годовых. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно постановлению правительства России от 29 марта, предельная сумма ипотечного кредита на новостройки с государственной поддержкой составит 12 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 млн рублей в остальных регионах страны. Ранее максимальная сумма кредита составляла 3 млн рублей. Льготная ставка по договорам, заключенным с 1 апреля, составляет не более 12% годовых.

Для граждан, взявших кредит до 1 апреля, ставка остаётся прежней — до 7% годовых. Ипотеку на льготных условиях можно получить до 1 июля 2022 года. При этом общая сумма кредитов, которую смогут в рамках программы выдать банки, составит 2,55 трлн рублей.

Прогрмамма льготной ипотеки со ставкой 6,5% была запущена весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса в качестве антикризисной меры. В 2021 году параметры были пересмотрены, ставка увеличена до 7%, максимальную сумму кредита ограничили 3 млн рублей. Очередной пересмотр произошёл после того, как ЦБ РФ 28 февраля повысил ключевую ставку до 20% годовых, что стало историческим максимумом и произошло на фоне спецоперации на Украине и последовавших за ней санкций, введённых Западом в отношении России. На минувшей неделе корреткировку программы поддержал президент РФ Владимир Путин.

Ранее эксперт по недвижимости Константин Барсуков отметил, что при выборе ипотеки в сложившихся условиях на рынке недвижимости важно понимать, является ли платёж для человека комфортным или нет. По его словам, учитывая текущие цены и размеры кредитов, нормальный платёж считается по ставке ниже 11%, но к ней можно будет прийти через полтора-два года.

В свою очередь, вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что из-за текущей экономической ситуации в России рынок недвижимости нестабилен, поэтому покупать квартиру в ипотеку сейчас не выгодно никому, особенно семьям с детьми.