В России запустили переводы по СБП в пять стран «Известия»: в России запустили переводы по СБП в Узбекистан и еще четыре страны

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Переводы через систему быстрых платежей (СБП) в пять стран стали доступны для россиян, сообщила «Известиям» директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина. По ее словам, в списке стран оказались Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия.

Издание отмечает, что в СБП активно развивают международное направление, но для трансграничного взаимодействия требуется желание обеих сторон. Бакина рассказала, что переводы из-за границы в Россию также работают, однако только из одной страны.

По данным издания, переводы по СБП работают, к примеру, из ВТБ и Альфа-банка. В приложении Альфа-банка указаны четыре страны. Кроме вышеперечисленных, в списке есть еще и Киргизия. В пресс-службе ВТБ изданию подтвердили, что клиенты банка могут отправить деньги в четыре страны, не уточнив, какие именно. При этом количество иностранных финансовых организаций, которым можно отправить средства по СБП, постоянно увеличивается.

«Известия» подчеркивают, что другие кредитные организации не скрывают планов по реализации переводов за границу по СБП. Так, Россельхозбанк намерен запустить такой сервис в 2023 году, а в пресс-службе «Почта банка» заверили, что сервис будут вводить в I квартале 2024 года.

Ранее сообщалось, что Центральный банк РФ с 1 мая установил максимальный размер комиссий за переводы физических лиц через СБП в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Комиссии зависят от типа оплачиваемых услуг. Так, при оплате медицинских, образовательных, транспортных и некоторых других услуг, а также товаров повседневного спроса, лекарств и медицинских товаров, межбанковская комиссия составит 0,2% от суммы перевода (максимум 750 рублей).