В России запретили госзакупки импортных ноутбуков, планшетов и компьютеров
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
21:25, 31 августа 2021
Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/Global Look Press
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Правительство России по предложению Минпромторга приняло решение запретить госзакупки некоторых видов импортной продукции. Об этом сообщается на сайте Министерства.
В список, помимо прочего, вошли интегральные электронные схемы, смарт-карты, портативные компьютеры массой не более 10 кг, ряд цифровых электронных вычислительных машин, светильники и прочие осветительные устройства.
Запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции, — говорится в сообщении.
В отношении остальной электроники и электронной медицинской техники государственные заказчики будут применять правило «второй лишний». Это означает, что безусловный приоритет будет отдан российской заявке, если она есть, а зарубежные рассматриваться не будут.
В ведомстве пояснили, что данный шаг является логическим продолжением жёсткой политики импортозамещения. В дальнейшем Минпромторг продолжит усложнять закупки иностранной электроники при наличии российского функционального аналога.
Ранее сообщалось, что ужесточить законодательство о контрактной системе с целью не допустить к госзакупкам компании, снижающие цены до недопустимого уровня, предложили депутаты Госдумы, состоящие в ОНФ. Речь идёт в первую очередь о поставщиках услуг по организации питания, которые обещают выполнять контракт, снижая его стоимость до 50%.