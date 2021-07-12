В России запретили госзакупки импортных ноутбуков, планшетов и компьютеров

Правительство России по предложению Минпромторга приняло решение запретить госзакупки некоторых видов импортной продукции. Об этом сообщается на сайте Министерства.

В список, помимо прочего, вошли интегральные электронные схемы, смарт-карты, портативные компьютеры массой не более 10 кг, ряд цифровых электронных вычислительных машин, светильники и прочие осветительные устройства.

Запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции, — говорится в сообщении.

В отношении остальной электроники и электронной медицинской техники государственные заказчики будут применять правило «второй лишний». Это означает, что безусловный приоритет будет отдан российской заявке, если она есть, а зарубежные рассматриваться не будут.

В ведомстве пояснили, что данный шаг является логическим продолжением жёсткой политики импортозамещения. В дальнейшем Минпромторг продолжит усложнять закупки иностранной электроники при наличии российского функционального аналога.

Ранее сообщалось, что ужесточить законодательство о контрактной системе с целью не допустить к госзакупкам компании, снижающие цены до недопустимого уровня, предложили депутаты Госдумы, состоящие в ОНФ. Речь идёт в первую очередь о поставщиках услуг по организации питания, которые обещают выполнять контракт, снижая его стоимость до 50%.