В России заморозили законопроект о внешнем управлении в инокомпаниях

Руководство России приостановило процесс принятия законопроекта о введении внешнего управления в иностранных компаниях, которые заявили об уходе из страны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на три источника в правительстве. Причиной этого шага стало то, что многие компании не предприняли никаких действий по закрытию бизнеса и платят зарплаты сотрудникам.

По большинству компаний мы пока не видим никаких конкретных шагов, кроме деклараций. Даже те, кто приостановил свою деятельность, например, закрыл магазины или рестораны, зачастую не разрывают договоров по аренде, продолжают выплачивать положенные в таких случаях деньги сотрудникам, — рассказал один из источников издания.

Другой собеседник сообщил, что большинство иностранных организаций постоянно находятся в переговорах с профильными ведомствами в России. По его информации, ряд компаний, которые ранее заявили о приостановке деятельности «до нормализации внешнеполитической ситуации», готовы возобновить работу в стране уже в мае-июне. В качестве примера он привёл Ikea, которая не распродаёт запасы с оптово-распределительных центров.

Пока мы видим желание иностранных компаний, невзирая на приостановку деятельности, договариваться и выполнять обязательства перед работниками, не имеет смысла запускать такой серьёзный механизм. Он есть, правительство показало, что решение в случае ухода иностранных компаний имеется, но пока не время обострять ситуацию, вынимая главный козырь, — отметил он.

По словам ещё одного источника, работа над данным законопроектом продолжается, но он не будет пока вноситься на одобрение в правительство.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Кремле ещё нет сформированной позиции по идее национализации предприятий, объявивших об уходе с российского рынка. По его словам, национализация зарубежных компаний может иметь негативные последствия, как и арест российской недвижимости в Евросоюзе и США.