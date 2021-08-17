В России замедлился рост цен на автомобили

Темпы роста стоимости автомобилей в России снизились к концу лета и составили 0,6% в июле. В июне же этот показатель был на уровне 4–5%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на слова участников рынка.

Отмечается, что данная тенденция наметилась в стране, несмотря на сохранение дефицита на отечественном автомобильном рынке. Поддержанные машины также перестали дорожать в связи с летним падением спроса.

По словам генерального директора компании «Фаворит Моторс» Владимира Попова, в этом месяце аналитика пока не зафиксировали значительного изменения ценников на автомобильную продукцию, повышения стоимости специалисты не ожидают и в начале сентября.

В свою очередь в дилерской сети «Авилон» тенденцию по ослаблению роста цен связали с курсом рубля. В компании также отметили, что большинство автомобильных брендов «отыграли» прошлогоднее снижение курса национальной валюты.

Среди ведущих брендов Volkswagen в августе увеличил стоимость Passat на 1,8–2,4% (на 52 тыс. руб). Прирост показали и пять моделей японского производителя Mitsubishi — от 10 тыс. руб. до 100 тыс. (0,4–3,4%). Стоимость моделей Toyota продемонстрировала ещё больший взлёт — на 30–224 тыс. руб. (0,2–4%).

Ранее стали известны сроки окончания дефицита российской модели Lada Granta. Прежние уровни поставок электронных компонентов, согласно прогнозам, будут достигнуты в лучшем случае к началу следующего года или даже к весне.