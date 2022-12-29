В России зафиксируют единые цены на капремонт для каждого региона Минстрой проработает вопрос о фиксированной цене на капремонт для каждого региона

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Минстрой к 2024 году проработает вопрос о создании единой технической и ценовой политики по капремонту для каждого региона. На данный момент единые требования и правила к капремонту отсутствуют, поэтому средства жильцов могут использоваться нецелевым образом, а качество услуг страдает, пишут «Известия» со ссылкой на первого зампреда комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.

Кроме этого власти намерены уточнить условия отбора подрядчиков для проведения работ и установить общие требования к формированию и реализации региональных программ капремонта. Инициатива направлена на повышение качества и унификации ремонтных работ, а также урегулирование спорных ситуаций.

Для ее реализации нужно установить единые требования к определению самих работ и особенностям их выполнения, а также определиться с их предельной стоимостью. В Госдуме считают необходимым повышение эффективности программы капремонта, чему будет способствовать разработка критериев и стандартов.

Однако, основной вопрос при этом заключается в необходимости увеличения объема финансирования программы не за счет граждан, чтобы она стала максимально эффективной.

Ранее представители общественного совета при Минстрое РФ предложили запретить управляющим компаниям собирать деньги на капитальный ремонт. В ведомство направлен ими соответствующий законопроект.