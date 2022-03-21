В России зафиксировано двукратное снижение выдачи потребкредитов

Эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс» заявили о снижении потребительского кредитования за первые две недели марта почти вдвое, чем за аналогичный период февраля. Это обусловлено резким изменением внешних условий и ростом ставок на рынке, приводит данные экспертов РБК.

Аналитики считают , что банки уменьшили риск-аппетиты и эта ситуация может продлиться долго. Точкой перелома в бюро назвали 26 февраля и 1 марта, после второй даты рынок зафиксировался на уровне 50% от выдач в феврале. Согласно приведённой экспертами статистике, за февраль банки одобрили россиянам порядка двух миллионов ссуд на 487,9 млрд рублей. С учётом падения за две недели марта банки могли выдать порядка 500 тысяч потребительских кредитов.

Специалисты другого бюро кредитных историй — НБКИ отмечают, что за первую неделю марта было зафиксировано сокращение заявок физлиц на кредиты в банках на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 55% по сравнению с февралём этого года. На данный момент заёмщики и банки более склонны к выжидательной позиции, считают эксперты организации.

По нашему мнению, в ближайшие месяцы рост ставок в результате санкционного давления станет определяющим фактором для кредитного рынка, где можно ожидать существенного спада, сравнимого с карантинными апрелем—маем 2020 года, — приводит издание слова директора маркетинга НБКИ Алексея Волкова.

Аналитики зафиксировали помимо провала кредитных продаж ужесточение банков к заёмщикам. Средняя сумма выдаваемой необеспеченной ссуды упала до 130 тысяч рублей, что на 46,8% меньше февральских значений. Средний срок кредита сократился с 32 до 23 месяцев. Процентная ставка повысилась с 17 до 30%.

Ранее депутаты Госдумы предложили повысить ставку по льготной ипотеке до 10–12%. В настоящее время в нижней палате парламента идёт обсуждение этой инициативы, рассказал РИА Новости глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он допустил, что вопрос может быть решён положительно.