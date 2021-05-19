В России зафиксирован сильный отток капитала

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Чистый вывоз капитала из России частным сектором за период с января по апрель текущего года снизился на 33,21% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Банка России.

Так, за три месяца 2021 года отток составил $18,7 млрд, в то время как по итогам четырёх месяцев 2020 года — $28 млрд. Как уточняется, сократилось чистое кредитование остального мира банками, в связи с чем показатель был сформирован преимущественно операциями прочих секторов по приобретению иностранных активов.

Профицит внешней торговли России по итогам указанного периода уменьшился на 11,6% по сравнению с прошлогодним показателем и составил $35,8 млрд. Годом ранее это значение достигло $40,5 млрд.

Ранее сообщалось, что в период с января по сентябрь 2020 года чистый вывоз капитала из России представителями частного сектора увеличился на 65,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Тогда в абсолютном выражении отток капитала составил $35,5 млрд.