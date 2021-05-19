В России зафиксирован сильный отток капитала

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за период с января по апрель текущего года снизился на 33,21% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Банка России.
Так, за три месяца 2021 года отток
Профицит внешней торговли России по итогам указанного периода уменьшился на 11,6% по сравнению с прошлогодним показателем и составил $35,8 млрд. Годом ранее это значение достигло $40,5 млрд.
Ранее сообщалось, что в период с января по сентябрь 2020 года чистый вывоз капитала из России представителями частного сектора увеличился на 65,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Тогда в абсолютном выражении отток капитала составил $35,5 млрд.