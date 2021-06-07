В России задумались о расширении ограничений на экспорт продуктов

https://static.news.ru/photo/2c3b7b14-c6f0-11eb-a790-96000091f725_660.jpg Максим Решетников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр экономического развития страны Максим Решетников сообщил, что в стране могут расширить ограничения на экспорт продуктов питания. Это поможет избежать роста цен. Этот вопрос сейчас прорабатывается в правительстве России. По его словам, власти задумались о защите внутреннего рынка. Его слова приводит ТАСС.

Решетников подчеркнул , что сейчас обсуждаются варианты поддержки экспорта продовольствия. Кроме того, могут появиться гибкие экспортные пошлины. Но произойдёт это только в случае продолжения роста цен.

Ранее в России начал действовать временный запрет на зарубежные поставки гречки. Ограничение не распространится на продукцию, предназначенную для международных гуманитарных миссий, транзита, экспорта для российских воинских формирований за пределами РФ и предприятий на космодроме Байконур и на архипелаге Шпицберген.

Накануне стало известно, что Россия оставит пармезан и другие виды сыра в санкционном списке. Пока европейские товары оттуда исключать не планируют.