В России за полтора года закроют почти 200 свалок

В российских городах к 2023 году закроют 191 несанкционированную свалку. Власти также планируют снизить стоимость рекультивации мусорных полигонов на 3--5 млн рублей за гектар, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

Отмечается, что проект типизации решений по ликвидации полигонов обусловлен значительной разницей в технологиях, используемых для рекультивации отходов. При этом российский экологический оператор уже завершил работу в этом направлении.

По словам Абрамченко, к началу текущего года в России было ликвидировано 86 полигонов, включая 28 cвалок и 58 объектов накопленного вреда. Общая же площадь восстановленных земель составила 830 гектаров, что позволило улучшить качество жизни 5 млн человек, проживающих в непосредственной близости от загрязнённых мест.

Вице-премьер также отметила, что свалки должны в обозримом будущем стать «забытым прошлым». В России уже в ближайшее время необходимо сформировать новую культуру обращения с отходами, а также создать более безопасные современные альтернативы мусорным полигонам. Кроме того, планируется найти денежные средства на ликвидацию брошенных свалок и предприятий.

Ранее сообщалось, что главу мусорного оператора пообещали уволить из-за обилия свалок в Крыму. Соответствующее расследование поручил провести глава республики Сергей Аксёнов. Это решение связано с несвоевременным вызовом мусора в Феодосии, Судаке, Керчи и Симферополе.