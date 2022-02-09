В России за неделю зафиксирован рост цен на бензин в 31 регионе

Федеральная служба государственной статистики констатировала рост цены на бензин в рамках еженедельного мониторинга стоимости и объёмов производства нефтепродуктов. Так, за прошедшую неделю, с 29 января по 6 февраля, она возросла в 31 субъекте РФ. Значительное подорожание — на 0,5%, зафиксировано в Кемеровской и Челябинской областях, говорится в отчёте Росстата, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Так, автовладельцу в среднем придётся заплатить за один литр не 50,61 руб., а 50,86 руб. В то же время если речь идёт о дизельном топливе, то цена на него сократилась с 54,87 руб. до 54, 62 руб.

В ряде регионов при этом наблюдается обратная динамика — данные показывают снижение цены на топливо в 21 российском субъекте. Более всего она сократилась в Республике Коми — на 0,7%.

В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились, в Санкт-Петербурге — снизились на 0,1%, — говорится в документе.

Ранее стало известно, что российский бензин является вторым по дешевизне в Европе в абсолютных цифрах. В среднем его стоимость составляет 51,3 рубля за литр. В абсолютных цифрах и без привязки к зарплате граждан из всех 32 стран Европы цены ниже российских только в Казахстане. В пересчёте на рубли там за литр бензина АИ-95 просят 35,7 рубля. Третий показатель по дешевизне в Белоруссии, где литр в среднем стоит почти 61 российский рубль.