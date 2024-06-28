В России за неделю резко подорожал бензин АИ-95 Бензин АИ-95 за неделю подорожал на 7% за тонну

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стоимость бензина АИ-95 за неделю с 21 по 28 июня выросла на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже более чем на 7%, свидетельствуют результаты торгов. По итогам пятницы, 28 июня, цена топлива этой марки по территориальному индексу европейской части страны выросла по сравнению с четвергом на 1,74%, до 63 416 рублей за тонну.

Бензин марки АИ-92 подорожал за день до 52 525 рублей за тонну, цена увеличилась на 1,85%. По сравнению с прошлой пятницей стоимость АИ-95 выросла на 7,1%, АИ-92 — на 1,5%. Летнее дизельное топливо подешевело 28 июня на 0,13% и на 0,7% — за неделю. Его стоимость составила 59 822 рубля за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов по итогам торговой сессии поднялась на 0,46%, составив 22 614 рублей за тонну, авиакеросин подорожал на 2,67%, до 78 683 рублей. Тонна мазута стала дешевле на 0,05%, цена составила 28 823 рубля за тонну.

Ранее Минэкономики сообщило, что годовая инфляция в России с 18 по 24 июня ускорилась до 8,61% с 8,46%. По данным Росстата, за неделю инфляция составила 0,22%. Наибольший рост цен за семь дней зафиксирован на картофель — 7,6%.

До этого председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на полях ПМЭФ-2024 заявила, что регулятор придерживается позиции по достижению инфляции в 4%. По ее словам, важно не только добиться этих показателей, но и поддерживать их.