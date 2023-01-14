Рынок игровых приставок в России упал на треть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За 2022 год в России на 30% снизился рынок игровых приставок, рассказал в беседе с ТАСС начальник группы закупок офисной техники, сетевого оборудования и аксессуаров «Ситилинка» Иван Поликарпов. По его словам, дефицит консолей связан с уходом компаний из страны. Он подчеркнул, что параллельный импорт помог начать восстанавливать продажи в декабре.

В 2022 году из-за ухода брендов рынок консолей снизился в денежном выражении более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. В марте на рынке образовался дефицит игровых приставок. Во второй половине года наладились цепочки параллельного импорта, ситуация стабилизировалась, и рынок замедлил падение, — поделился представитель «Ситилинка».

При этом он заявил, что в ноябре продажи консолей выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом за 2021 год. Кроме этого, в декабре было реализовано в три раза больше консолей, чем в октябре. По мнению Поликарпова, это связано с сезонностью продаж.

Также о росте продаж приставок в IV квартале 2022 года рассказал и менеджер игрового направления M.Game в группе «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Епишин. Он уточнил, что в период распродажи спрос на консоли увеличился в полтора раза, а в декабре — в 2,4 раза по сравнению с показателями октября-ноября. По его словам, наибольшим спросом пользовались игровые приставки PlayStation с дисководом.

На маркетплейсах же продажи игровых приставок продолжают расти.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении упрощенного ввоза электронных устройств и оборудования на территорию РФ до конца 2023 года. Речь идет в том числе о ввозе смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров, микросхем, раций. Эта мера должна позволить не допустить дефицит электроники на внутреннем рынке из-за санкций.