В России выявили новую схему обналичивания денег в 2020 году

https://static.news.ru/photo/d1dc443c-8ad1-11eb-b5d8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новая модификация появилась в 2020 году у схемы обналичивания денег через продажу розничными компаниями неинкассированной выручки. Она направлена на уход от процедур контроля банка, сообщают «Известия».

Новая модель предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на деньги. Как рассказали в Росфинмониторинге, эту схему обнаружили в минувшем году вместе с членами Совета комплаенс. В результате банкам удалось настроить системы мониторинга на обнаружение подобных операций и применения набора превентивных, однако такая схема не сумела получить широкого распространения.

В большинстве случаев участникам подобного рода схем банками отказано в обслуживании с одновременным информированием Росфинмониторинга. Уже в I квартале 2021 года зафиксировано снижение количества такого рода операций, — сообщили «Известиям» представители Росфинмониторинга.

По имеющимся данным, объёмы незаконного обналичивания денежных средств за последние годы неуклонно снижаются. Согласно информации Банка России, в 2020 году они сократились с 110 млрд рублей в 2019 году до 78 млрд рублей в 2020 году.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана российских граждан при помощи электронных писем и обещаний финансовой выгоды. Теперь они называют себя представителями лотерейных организаций и предлагают потенциальной жертве бесплатный билет. Об этом писал NEWS.ru.