В России выявили новую схему обналичивания денег в 2020 году

Новая модификация появилась в 2020 году у схемы обналичивания денег через продажу розничными компаниями неинкассированной выручки. Она направлена на уход от процедур контроля банка, сообщают «Известия».
Новая модель
В большинстве случаев участникам подобного рода схем банками отказано в обслуживании с одновременным информированием Росфинмониторинга. Уже в I квартале 2021 года зафиксировано снижение количества такого рода операций, — сообщили «Известиям» представители Росфинмониторинга.
По имеющимся данным, объёмы незаконного обналичивания денежных средств за последние годы неуклонно снижаются. Согласно информации Банка России, в 2020 году они сократились с 110 млрд рублей в 2019 году до 78 млрд рублей в 2020 году.
Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана российских граждан при помощи электронных писем и обещаний финансовой выгоды. Теперь они называют себя представителями лотерейных организаций и предлагают потенциальной жертве бесплатный билет. Об этом писал NEWS.ru.