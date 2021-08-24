В России выросли просрочки по ипотеке

В первом полугодии просроченная задолженность по ипотеке выросла в России на 17,2%. Этот показатель по необеспеченным потребительским ссудам повысился на 9,3%, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
По его словам, ЦБ в настоящее время
По мнению Осадчего, основной причиной подобной тенденции стало распространение льготной ипотеки на слои населения с относительно низкими доходами. За первое полугодие 2021-го задолженность граждан по ипотеке выросла на 15,7%, а за 12 месяцев ковидного 2020-го этот показатель поднялся на 13,7%.
Ранее сообщалось, что выдача ипотеки в Москве установила новый рекорд. Так, в июле выдача соответствующих кредитов увеличилась на 10% по сравнению с июнем, а общее количество ипотек в прошлом месяце составило 11,8 тысяч.