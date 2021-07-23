В России выросли просроченные долги по автокредитам

Банки ослабили требования к заёмщикам, чтобы выдавать больше автокредитов. Эта мера привела к тому, что просрочка по выплатам выросла до 617 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Так, в июне просроченная задолженность выросла более чем вполовину и достигла 617 млн рублей. Хотя месяцами ранее она увеличивалась минимально, в среднем на 1% ежемесячно с начала 2021 года.

Сама по себе цифра в 617 миллионов рублей — это, конечно, не рекорд, в истории бывало и больше. Но такого резкого роста раньше не встречалось. Всё это происходит на фоне падения выдачи автокредитов, — сообщают эксперты.

Кроме того, в будущем это может отрицательно сказаться на значениях автокредитования. Сам рост просрочек, по ожиданиям экспертов, будет продолжаться до конца года.

Ранее специалист финансового рынка рассказала, как можно снизить кредитные платежи. Для этого заёмщику надо составить список всех своих долгов, избавиться от займов с большими процентами и прибегнуть к рефинансированию.