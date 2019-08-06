https://static.news.ru/photo/a5235e6c-b850-11e9-b2ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Росстат зафиксировал рост потребительских цен в РФ в июле 2019 года.

По его данным, по сравнению с июнем цены выросли на 0,2%. При этом замедлилась годовая инфляция — на 0,1%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,2%, на услуги — на 0,9%. Продовольственные товары в июле 2019 года подешевели на 0,3%.

Ранее News.ru писал о том, что депутат Государственной думы Виктор Зубарев оценил прогноз о возможном спаде российской экономики. По его словам, это маловероятно, так как в стране имеется подушка безопасности — Фонд национального благосостояния.