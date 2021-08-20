В России выросли цены на товары повседневного спроса

Цены на товары повседневного спроса в России за первые семь месяцев текущего года увеличились на 6,8%. При этом в июле рост цен замедлился и составил 0,13%, говорится на сайте исследовательского холдинга Romir.

Небольшой спад прошлого месяца объясняется снижением цен на овощи и фрукты. Стремительнее же всего стоимость товаров повседневного спроса росла в начале этого года — в январе. В марте произошло первое снижение цен на продукты данной категории.

По словам исполнительного директора Romir и MILE Group Инны Караевой, российские домохозяйства продолжают оптимизировать собственные объёмы потребления. Выбор же товаров для совершения покупки обуславливается в первую очередь сравнением ценников.

Однако рост стоимости товаров повседневного спроса в текущем году оказался менее стремительным по сравнению с аналогичным периодом 2020-го (+11%). Группа товаров для исследования выбиралась из наиболее популярных у покупателей продуктов, после чего составлялась динамичная и актуальная корзина, учитывающая сезонность цен на различные товары.

Ранее россиянам объяснили причину высокой стоимости отечественных товаров. По словам экономиста Петра Пушкарёва, высокая закредитованность вынуждает производителей закладывать дополнительные значения в потребительские и оптовые цены.