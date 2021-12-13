Экспортные цены на российских крабов выросли почти в два раза

В октябре произошёл резкий скачок стоимости крабов, которых Россия поставляет за рубеж. Средняя экспортная цена морепродукта выросла почти в два раза — до $58 за килограмм, передаёт РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. По информации издания, это связано с традиционным осенним ростом цен, а также с увеличением спроса на крабов.

Рост цен на крабы из России наблюдается каждую осень, но в 2021 году этот показатель побил трёхлетний рекорд. Так, в октябре 2019-го экспортная стоимость краба достигала в среднем $26, годом позже — $32, а в сентябре 2021 — $31. Уже в октябре этого года цены достигли $58. При этом замороженные крабы подорожали до $67 за килограмм по сравнению с $36 годом ранее.

Замороженные крабы за 10 месяцев 2021 года составили около 63% от всего экспорта крабов в денежном выражении, это около $1,2 млрд. Остальные крабы поставлялись живыми или в охлаждённом виде. Основными покупателями стали Южная Корея, Нидерланды и Китай. При этом из Нидерландов и Южной Кореи крабы отправляются в другие страны без таможенного оформления.

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