В России вырос тариф для большегрузов в системе «Платон»

С 1 февраля государственная система взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным дорогам «Платон» проиндексировала тариф на 20 копеек и теперь он составляет 2,54 рубля за километр пробега. Об этом со ссылкой на Росавтодор сообщает РИА Новости.

Ранее тариф составлял 2,34 рубля за один километр пути. Согласно поставнвлени, с 2022 года тарифы будут индексироваться ежегодно с учётом фактической инфляции за минувший год.

Как сообща.т в ведомстве, в настоящее время в системе «Платон» зарегистрированы более 1,5 миллиона транспортных средств массой боле 12 тонн от почти 700 тысяч грузоперевозчиков. Чертверть машин принадлежат иностранным компаниям.

Система «Платон» начала работу в ноябер 2015 год. С её помощью в бюджет Федерального дорожного фонда дополнительно поступили уже 159 миллиардов рублей. На эти деньги в настоящее время проводят расширение дорог и капитальный ремонт мостов и путепроводов.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил рассмотреть введение платы за проезд фур по трассам регионального значения. Это связано с тем, что водители используют их вместо федеральных, где действует система «Платон».