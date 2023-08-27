В России вырос спрос на электронику «Известия»: в России спрос на электронику вырос перед началом учебного года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спрос на ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты в России сильно увеличился перед 1 сентября, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ретейлеров и дистрибьюторов. Игроки рынка отметили, что спрос на электронику является рекордным с 2019 года.

В июле-августе 2023 года россияне приобрели на Wildberries на 75% больше ноутбуков и компьютеров, чем годом ранее, — сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Также там рассказали о росте спроса на оргтехнику: продажи многофункциональных устройств выросли на 281%, принтеров — на 101%. Продажи смартфонов увеличились на 38%.

По словам генерального директора розничной сети МТС Андрея Губанова, в настоящее время они наблюдают самый высокий спрос на электронику с 2019 года в период «back to school». C июля по середину августа продажи смартфонов увеличились в два раза, продажи ноутбуков и планшетов выросли в 2,5 раза.

В группе «М.Видео-Эльдорадо» также сообщили об увеличении штучных продаж ноутбуков — более чем на 25% в сравнении с предыдущим годом. В целом же на розничном рынке, по данным издания, в июле и в первые недели августа продажи ноутбуков выросли на 20% в сравнении с прошлогодним показателем.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что электроника в российских магазинах подорожает на 5–7% к началу осени. Особенностью этого сезона, скорее всего, будет отсутствие значимого снижения цен на устаревшие модели, отметила она.