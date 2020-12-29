В России вырос «индекс крабового салата»

https://static.news.ru/photo/0f825494-4a71-11eb-92a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Российские аналитики выяснили, сколько придётся потратить на покупку ингредиентов для приготовления четырёх порций крабового салата.

В продуктовый набор специалисты включили крабовые палочки, яйца, огурцы, банку консервированной кукурузы, майонез и соль.

Согласно итогам исследования, в декабре 2020 года «индекс крабового салата» в среднем по России достиг 231,92 рубля, что на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аналитики уточнили, что средняя стоимость крабовых палочек составляет 99 рублей, яиц — 27,62 рубля, огурцов — 34,25 рубля, консервированной кукурузы — 61 рубль, майонеза — 10,2 рубля, соли (10 г) — 27 копеек.

Цены на продукты были определены на основе анализа более 23 млрд кассовых чеков, передаёт RT.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость набора продуктов для салата оливье к новогоднему столу повысилась за минувший год на 6,14%, а для селёдки под шубой — на 7,4%. Как и в прошлом году, дешевле всего приготовить оливье имеют возможность жители Белгородской области, а селёдку под шубой — Мордовии. Самые дорогие салаты для новогоднего стола получатся на Чукотке.