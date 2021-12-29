В России вырос индекс крабового салата и «Мимозы»

Индекс крабового салата в декабре этого года вырос на 11%, а «Мимозы» — на 9%, сообщили аналитики платформы фискальных данных «Такском». Они подсчитали стоимость салатов, приготовленных по классическим рецептам для семьи из четырёх человек. Цена продуктов была определена на основе анализа более 34 млрд кассовых чеков, сообщает RT.

В декабре 2021 года продукты для «Мимозы» обойдутся в 303,4 рубля, что на 9% больше, чем годом ранее. Для приготовления этого салата в необходимой пропорции потребуется майонез на сумму 27,4 рубля, сыр (83,2 рубля), морковь (9,5), репчатый лук (4,3), яйца (24) и самый дорогой ингредиент — рыбные консервы стоимостью 155 рублей.

Также в этом году вырос индекс крабового салата. По данным аналитиков, в декабре этого года он поднялся на 11% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Сейчас его стоимость оценивается в 259,7 рубля.

Для его приготовления понадобится одна упаковка крабовых палочек стоимостью 109 рублей, четыре яйца (32 рубля), огурец (36,75), банка консервированной кукурузы (68), 100 г майонеза (13,7) и чайная ложка соли (29 копеек).

Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что инфляция в I квартале следующего года останется высокой. Как минимум она будет на уровне конца текущего года, и это связано с пандемией и угрозой санкций, утверждает он. Очередное подорожание продуктов питания Переславский предсказывает уже в феврале на фоне закупочных контрактов по новым ценам и возросшей стоимости перевозок.