В России может вырасти стоимость ОСАГО для ряда автомобилей Центробанк подготовил проект повышения стоимости ОСАГО для грузовиков из недружественных стран

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России планирует повысить коэффициенты тарифов по ОСАГО для автомобилей из недружественных стран, следует из проекта регулятора. Повышение коэффициента КТ может коснуться грузовиков, зарегистрированных в государствах из этого списка. Исключение сделают для физических лиц, владеющих легковыми авто.

На основании п. 1 ст. 8 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»... при обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Российской Федерации, применяется коэффициент КТ в соответствии с таблице, — говорится в проекте.

Ранее сообщалось, что глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов завершил работу над законопроектом, увеличивающим сроки ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до 45 дней. Потенциальное нововведение связано, в том числе, с проблемой отсутствия запчастей и разрывами технологических цепочек. В настоящее время ремонт не должен длиться дольше 30 дней, в случае нарушения исполнителям начисляются штрафные санкции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ЦБ РФ выступил с предложением расширить тарифный коридор ОСАГО. Ожидается, что тарифы для обычных водителей могут подорожать на треть.