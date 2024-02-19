В России встревожились отказом банков Китая и Турции от расчетов с РФ Эксперт по логистике Властопуло: Россия может лишиться многих импортных товаров

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Если проблема расчетов российских компаний и физических лиц с партнерами в Турции и Китае через банки этих стран не будет решена, то в России под угрозой окажется импорт многих товаров, предупредил в беседе с НСН гендиректор логистической компании Георгий Властопуло. По его словам, проблема является весьма серьезной.

Весь импорт российский — $250 млрд, то есть КНР почти 50% импорта занимает. Если решение по платежам не будет найдено, то завтра не будет ни китайских автомобилей, которые заполонили рынок, ни продукции, которая была замещающей европейскую. С Турцией то же самое, — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что не видит альтернативных вариантов сотрудничества с этими странами. При этом специалист подверг критике законопроекты о бартерных сделках и создание единого расчетного центра. Он пояснил, что речь о бартере может идти только в случае сотрудничества крупных нефтегазовых корпораций, в то время как в сфере торговли продукцией легкой или пищевой промышленности эта схема работать не будет.

Ранее сообщалось, что аналогичные трудности возникли у российского бизнеса и в Объединенных Арабских Эмиратах, которые опасаются подпасть под вторичные санкции США. При этом, по словам финансового аналитика Михаила Беляева, банковские ограничения для россиян в ОАЭ можно обойти. По мнению эксперта, корпоративному сектору достаточно использовать цепочку банков, расположенных в других странах.