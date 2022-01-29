В России вдвое увеличился спрос на продукты питания

В прошлом году спрос на продукты в России вырос вдвое — с 1,7% до 4,1% — по сравнению с 2020-м, обогнав ряд непродуктовых товаров, свидетельствуют результаты исследования, проведённого компанией NielsenIQ. По её данным, значительно выросли продажи овощей, фруктов и готовой еды. Годом ранее из-за опасений, вызванных пандемией коронавируса, россияне чаще покупали еду с длительным сроком хранения — макароны, крупы и консервы.

Согласно результатам исследования, вырос спрос на безалкогольные напитки и товары для животных. Продажи еды быстрого приготовления в натуральном выражении увеличились на 10,6%, супов — на 9,1%, лапши — на 7,3%.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) заявили, что рост спроса на свежие продукты связан с развитием служб доставки. Ожидается, что в 2022 году эта тенденция сохранится , пишет Lenta.ru.

Президент АКИТ Артём Соколов заявил, что рост спроса объясняется высоким уровнем обслуживания клиентов. Россиянам доступен полный ассортимент готовых блюд кафе и ресторанов. Кроме того, предлагаются наборы для приготовления еды для любителей разных кухонь, что особенно актуально для тех, кто работает дома.

Клиентам в продуктовом ретейле рекомендуют приобретать не только традиционный, но и уникальный набор продуктов, включая собственные марки. На высоком уровне остаются качество еды и быстрая доставка.

Ранее директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов рассказал, что цены на продукты снизятся после возвращения показателя инфляции в рамки 4%. По расчётам Банка России, это должно произойти в 2022-м после резкого скачка уровня инфляции до 8,4% в прошлом году.