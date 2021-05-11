В России вдвое увеличили госзакупки лекарств

https://static.news.ru/photo/3c49ceea-b2e4-11eb-928d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В первом квартале текущего года в России увеличили закупки лекарственных средств до 219,1 млрд рублей, что почти на 100 млрд рублей больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в аналитическом центре электронной торговой площадки «Росэлторг».

Сумма начальной (максимальной) цены контракта лекарственных средств в рассматриваемый период увеличилась почти на 100 млрд — со 121,7 млрд до 219,1 млрд рублей, — сообщили в аналитическом центре.

Лекарства и материалы, применяемые в медицинских целях, занимают третье место в рейтинге самых востребованных госзакупок. На первом месте — контракты, касающиеся сооружения и строительных работ в области гражданского строительства, на втором — здания и работы по возведению зданий. Начальная цена контрактов в первых двух категориях за год изменилась незначительно.

Ранее скорректировать механизм закупок препаратов в рамках программы централизованного обеспечения высокозатратных нозологий (ВЗН) предложил Всероссийский союз пациентов (ВСП). ВСП предлагает разрешить Минздраву проводить прямые закупки уникальных лекарственных препаратов без проведения аукционов. Как сообщили в организации, при закупке препаратов конкуренция на торгах отсутствует, поскольку в них участвует лишь один поставщик. Таким образом, аукцион является лишь формальной процедурой, на которую тем не менее уходит большое количество времени.