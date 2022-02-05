В России в 2022 году до 25% вырастут цены на одежду и обувь

В России в 2022 году ожидается рост цен на одежду и обувь, который составит 15–25%, это вызвано увеличением затрат производителей и волатильностью рубля, сообщила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, передаёт РИА Новости. Тенденция к подорожанию актуальна не только для российского рынка, этот тренд будет наблюдаться глобально.

Средний рост цен на одежду и обувь в 2021 году [в России] составил 15–25%. Наиболее активно выросли цены в премиальном сегменте товаров — на 20–30%, в среднем сегменте — на 15–25% и в массовом сегменте — на 10–15%. <...> Исходя из существующих трендов и состояния международной политики, показатели роста цен в 2022 году будут не ниже 2021-го, — выразила мнение Лебсак-Клейманс.

По словам эксперта, рост цен на одежду и обувь будет наблюдаться не только в России, но и во всём мире.

Это не локальный — это общемировой тренд. Согласно оценке, прозвучавшей на конференции по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD), усреднённый рост цен на товары будет не менее 10%. Текстиль, одежда и обувь — лидеры в списке категорий, в которых цены вырастут в первую очередь, — добавила Лебсак-Клейманс.

Главную роль в подорожании одежды и обуви играет мировой рост цен на все виды сырья, который влечёт увеличение себестоимости товаров. Также влияет на цену и увеличение расходов на транспортировку. И тут своё значение имеют карантинные меры и подорожание топлива.

Также существуют и локальные факторы, из-за которых наблюдается рост цен.

К счастью, в 2021 году курс рубля был устойчивым. Но в текущий момент 2022 года стабильность рубля оказалась под угрозой в связи с напряжением в международных отношениях. «Сползание вниз» обменного курса рубля влечёт за собой рост рублёвых цен, — сказала эксперт.

Она также отметила высокую инфляцию, которая в 2021 году уже повлияла на закупочные цены, а значит, влияет на розничные цены и в текущем году.

Ранее сообщалось, что россиян в 2022 году ожидает рост цен на основные продукты питания, в число которых входят хлеб, молоко, популярные крупы и овощи, поскольку они входят в категорию товаров первой необходимости и будут продаваться несмотря ни на что. При этом маловероятно, что увеличение стоимости значительной части молочной продукции и дорогих видов мяса является обоснованным, поскольку народ может перестать их покупать.