В России ужесточили требования к потребкредитованию

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении требований к выдающим потребительские кредиты банкам. Об этом сообщает ТАСС.
Закон
Документ закрепляет единство подходов к договорам потребительского кредита, предусматривающим постоянную и переменную процентные ставки в части реализации кредитором права по ее снижению в одностороннем порядке. Как отмечается, изменения направлены на усиление защиты интересов граждан и укрепление доверия между заемщиками и кредиторами.
Ранее сообщалось, что Центробанк намерен ужесточить регулирование выдаваемых с 1 июля необеспеченных потребительских кредитов и смягчить требования по выданным до 1 апреля 2020 года кредитам. Это позволит банкам высвободить порядка 124 млрд рублей, сообщается на сайте ЦБ.