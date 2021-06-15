В России ужесточили требования к потребкредитованию

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении требований к выдающим потребительские кредиты банкам. Об этом сообщает ТАСС.

Закон запрещает банкам включать в кредитные договоры пункт об обязательном наличии на счете, с которого гасится долг, неснижаемого остатка. Кроме того, он разрывает связь между заключением и исполнением договора потребительского кредита и необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг кредитной организации.

Документ закрепляет единство подходов к договорам потребительского кредита, предусматривающим постоянную и переменную процентные ставки в части реализации кредитором права по ее снижению в одностороннем порядке. Как отмечается, изменения направлены на усиление защиты интересов граждан и укрепление доверия между заемщиками и кредиторами.

Ранее сообщалось, что Центробанк намерен ужесточить регулирование выдаваемых с 1 июля необеспеченных потребительских кредитов и смягчить требования по выданным до 1 апреля 2020 года кредитам. Это позволит банкам высвободить порядка 124 млрд рублей, сообщается на сайте ЦБ.