В России ужесточат наказание за «серые» зарплаты

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Сенаторы подготовят предложения по противодействию выплате наёмным работникам «серых» зарплат. Для этого в России ужесточат наказание за подобные действия, сообщает ТАСС.

Так, членам Совета Федерации предстоит проработать законодательство в этой части, обеспечить постоянный мониторинг ситуации на рынке труда и продумать для сотрудников побуждающую к легализации трудовой деятельности систему мотивации.

Кроме того, сенаторы предложат меры, усиливающие ответственность работодателей за неофициальные зарплаты и уклонение от внесения страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Как отмечается, соответствующие поручения членам Совфеда содержатся в перечне по реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

21 апреля президент Владимир Путин в 17-й раз выступил с посланием Федеральному собранию. Главной темой стали внутренние вопросы: здравоохранение, социальная политика и экономика. Президент также затронул тему безопасности и внешней политики.

Ранее Силуанов заявил, что все траты на озвученные Путиным инициативы просчитаны, на их реализацию есть необходимые ресурсы. Реализация мер из послания, по его словам, не несёт рисков роста инфляции.